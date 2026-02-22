Cesena, in tremila di corsa con la Run4Rare per chi ha malattie generiche rare

La prima edizione della Run4Rare è stata un successo. Sicuramente avrà aiutato il bel tempo, raro nell’ultimo mese, ma di certo a fare la differenza è il grande spirito solidale di cui sono capaci i cesenati che anche questa volta hanno risposto in massa. Circa 3mila presenze sono quelle registrate ieri mattina alla prima edizione della camminata e corsa solidale. Il ritrovo cominciava dalle 8.30 e alle 10, l’ora fissata per la partenza, la piazza era strapiena di persone: chi con il pettorale pronto a cimentarsi nella corsa, chi pronto a godersi la camminata. Tante anche le famiglie con bambini e passeggini al seguito.

Le malattie genetiche rare si manifestano spesso fin dalla nascita o nella prima infanzia. Nella maggior parte dei casi sono condizioni complesse e croniche, ancora poco conosciute, che richiedono percorsi terapeutici personalizzati, un supporto continuativo e una solida rete di assistenza per i bambini e le loro famiglie. È una realtà che conoscono bene Silvia, Teresa e Valentina, tre mamme di bambini affetti da malattia genetica rara, che hanno deciso di fare della loro esperienza personale in un progetto di solidarietà, sensibilizzazione e speranza, creando qualcosa di speciale per i loro figli e per tante altre famiglie.

Il ricavato dell’evento di ieri, patrocinato dal Comune di Cesena e dall’Ausl Romagna e co-organizzato con Uisp Forlì-Cesena, sarà destinato all’acquisto di materiali, ausili e strumenti utili per i terapisti dell’Ausl e agli insegnanti che seguono quotidianamente i bambini affetti da malattie genetiche rare, contribuendo a rendere più efficaci i percorsi terapeutici ed educativi. Questo sarà possibile anche grazie alla collaborazione con l’Associazione All Together Charity che aderisce al progetto ‘Pediatria a misura di Bambino’.