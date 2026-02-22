Cesena, in tremila di corsa con la Run4Rare per chi ha malattie generiche rare

La partenza in una piazza del Popolo strapiena
Cesena, in tremila di corsa con la Run4Rare per chi ha malattie generiche rare

La prima edizione della Run4Rare è stata un successo. Sicuramente avrà aiutato il bel tempo, raro nell’ultimo mese, ma di certo a fare la differenza è il grande spirito solidale di cui sono capaci i cesenati che anche questa volta hanno risposto in massa. Circa 3mila presenze sono quelle registrate ieri mattina alla prima edizione della camminata e corsa solidale. Il ritrovo cominciava dalle 8.30 e alle 10, l’ora fissata per la partenza, la piazza era strapiena di persone: chi con il pettorale pronto a cimentarsi nella corsa, chi pronto a godersi la camminata. Tante anche le famiglie con bambini e passeggini al seguito.

Le malattie genetiche rare si manifestano spesso fin dalla nascita o nella prima infanzia. Nella maggior parte dei casi sono condizioni complesse e croniche, ancora poco conosciute, che richiedono percorsi terapeutici personalizzati, un supporto continuativo e una solida rete di assistenza per i bambini e le loro famiglie. È una realtà che conoscono bene Silvia, Teresa e Valentina, tre mamme di bambini affetti da malattia genetica rara, che hanno deciso di fare della loro esperienza personale in un progetto di solidarietà, sensibilizzazione e speranza, creando qualcosa di speciale per i loro figli e per tante altre famiglie.

Il ricavato dell’evento di ieri, patrocinato dal Comune di Cesena e dall’Ausl Romagna e co-organizzato con Uisp Forlì-Cesena, sarà destinato all’acquisto di materiali, ausili e strumenti utili per i terapisti dell’Ausl e agli insegnanti che seguono quotidianamente i bambini affetti da malattie genetiche rare, contribuendo a rendere più efficaci i percorsi terapeutici ed educativi. Questo sarà possibile anche grazie alla collaborazione con l’Associazione All Together Charity che aderisce al progetto ‘Pediatria a misura di Bambino’.

