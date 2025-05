Cesena, in piazza per Gaza venerdì: «Il genocidio va fermato subito»

La comunità cesenate scenderà in piazza del Popolo domani, venerdì 9 maggio, per chiedere l’immediata cessazione dell’aggressione israeliana contro la Palestina. Una ventina di forze politiche ed associazioni invitano i cittadini a prendere parte a una manifestazione che avrà inizio alle 18.30, in concomitanza con la Giornata dell’Europa, per esprimere solidarietà con il popolo palestinese e condannare l’occupazione militare e il genocidio portato avanti dall’esercito israeliano.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio appello “L’ultimo giorno di Gaza”, lanciato da numerose realtà civiche e politiche italiane con la volontà di chiedere un immediato cessate il fuoco, la fine dell’assedio e il rispetto del diritto internazionale. La situazione, già gravissima, rischia peraltro di precipitare ulteriormente dopo che il premier israeliano Netanyahu ha annunciato l’inizio di imminente di un’azione militare per conquistare Gaza, che - ha avvertito l’Onu - rischia di fare il colpo di grazia alla «capacità dei palestinesi di continuare a vivere nel territorio come gruppo».

Oltre alla fine dei massacri e delle distruzioni in corso, si chiede «una soluzione giusta e duratura per il popolo palestinese», con una convinzione ferma e chiara: «In un momento in cui l’Europa è chiamata a scegliere da che parte stare, Cesena vuole dare un segnale chiaro: per la pace, per la giustizia e per la Palestina».

Al momento hanno aderito alla mobilitazione Amici della Casa Di Tavolicci Aps, Anpi Cesena, Barcobaleno Aps, Cgil Forlì Cesena, cooperativa Equamente, Cucine Popolari Cesena, Europa Verde Cesena, Fondamenta-Alleanza Verdi e Sinistra, Giovani Democratici Cesena, Ipazia Liberedonne, Legambiente Forlì-Cesena, Libera Forlì-Cesena, Movimento 5 Stelle Cesena, Movimento 5 Stelle Unione Rubicone e Mare, Partito Democratico Cesena, Partito Socialista Italiano Comprensorio Cesenate, Rifondazione Comunista Cesena, Rimbaud Lgbtq+ Cesena, Sinistra Italiana Cesena, Unione Giovani di Sinistra Forlì-Cesena.