Cesena, in Piazza del Popolo la staffetta per la pace VIDEO

Questa mattina è transitata da Piazza del Popolo, la staffetta per la pace organizzata dalla Cisl con il contributo del Centro per la Pace ”Ernesto Balducci” e l’amministrazione comunale. L’evento ha visto coinvolte una trentina di persone che hanno sfilato nel centro. Verso le 11 l’incontro e i ringraziamenti ufficiali da parte dei partecipanti al sindaco Enzo Lattuca, all’assesora Giorgia Macrelli, al Vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo e Tommaso Di Nicola in rappresentanza del Centro per la Pace di Cesena. Nei discorsi pronunciati, si è ribadito il costante impegno di Cesena nel promuovere iniziative mosse da valori di pace, rispetto e comprensione. Valori che, uniti ad una solida educazione alla non violenza e alla promozione di un linguaggio che non generi discriminazione e odio, permettono di percorrere il cammino verso la pace. Si è ricordato infine come l’impegno di ogni singolo cittadino può far davvero la differenza in mondo così globalizzato.