Cesena, in piazza, alla Rocca, a Villa Silvia: Primo Maggio tra impegno e musica

Cesena
  • 01 maggio 2026
Viale Mazzoni affollato di trattori e persone lo scorso Primo Maggio
Viale Mazzoni affollato di trattori e persone lo scorso Primo Maggio

Una festa, ma anche «un’occasione per ritrovarci nelle piazze e chiedere insieme diritti e tutele per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici», così Cgil Cisl e Uil annunciano le iniziative per la giornata di oggi Primo Maggio, Festa dei Lavoratori. Lo fanno lanciando anche un appello «a rimettere al centro il protagonismo del lavoro stabile, ben retribuito, contrattualizzato come leva essenziale di giustizia sociale e per governare in modo equo i cambiamenti in atto, generando coesione e crescita».

La piazza e i trattori

Come da tradizione i sindacati saranno protagonisti di piazza del Popolo e la giornata si aprirà con la consueta sfilata dei trattori che poi si fermeranno lungo viale Mazzoni. Dopo gli interventi istituzionali la piazza, dalle 14.30, si animerà con la musica dell’Orchestra Spettacolo Vincenzi.

La Rocca

Alla Rocca Malatestiana l’associazione culturale Jazzlife inaugura la stagione musicale. Dalle 12 sarà aperto il punto ristoro, quanto alla musica la prima parte del pomeriggio vedrà protagonista dj Matteo Bocca. Dalle 16 spazio alla musica dal vivo: prima con i Montefiori Cocktail, poi con gli Hormonauts.

Villa Silvia

Salendo sulle prime colline a Lizzano, dalle 12 fino a mezzanotte, Villa Silvia Carducci si trasformerà in un grande spazio di festa aperto a tutti con ingresso gratuito. Dalle 12 si animerà con live e dj set in collaborazione con Soundido: si alterneranno Soundiders, Elettrotruffa, Collettivo Collimare, Enea, Calanco, Marcobalto e Loopi dj set. Nel pomeriggio, il Museo Musicalia aprirà gratuitamente le sue porte (dalle 15 alle 20, con ingressi ogni 60 minuti). Il parco invece diventerà spazio di esplorazione e creatività con “Nature Calling” (alle 15.30 e 17.30), un laboratorio immersivo di un’ora tra movimento, gioco e relazione con l’ambiente naturale. Alle 15 il talk “Il lavoro che eravamo. Il lavoro che siamo. Il lavoro che vogliamo”, pensato per aprire uno spazio di dialogo sui cambiamenti del lavoro contemporaneo e sulle prospettive future. Per tutta la giornata sarà attiva un’area food con proposta self-service, accessibile senza prenotazione.

I garofani rossi

Tra gli appuntamenti tradizionali anche quello del Partito Democratico con la distribuzione dei garofani rossi. Ci saranno banchetti in tutti i quartieri: Centro Urbano alla Galleria Urtoller; Cesuola, al Circolo Arci di Ponte Abbadesse; Fiorenzuola, al Circolo Arci Nova in via del Mare; Oltresavio, con banchetti in viale Matteotti, via Savio, via San Mauro e al Circolo Arci di Settecrociari; Cervese Nord, al Bar Aurora a San Giorgio; Vallesavio, al Bar Rock’n’roll (vicino al Vidia); Ravennate, al Circolo Arci di Martorano in via Ravennate; Cervese Sud, in piazza Partigiani alle Vigne e alla Casa del Popolo a Sant’Egidio; Dismano, nella piazzetta delle Poste in via Dismano a Pievesestina; Al Mare, al Bar Capriccio a Ponte Pietra.

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