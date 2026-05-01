Cesena, in piazza, alla Rocca, a Villa Silvia: Primo Maggio tra impegno e musica

Una festa, ma anche «un’occasione per ritrovarci nelle piazze e chiedere insieme diritti e tutele per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici», così Cgil Cisl e Uil annunciano le iniziative per la giornata di oggi Primo Maggio, Festa dei Lavoratori. Lo fanno lanciando anche un appello «a rimettere al centro il protagonismo del lavoro stabile, ben retribuito, contrattualizzato come leva essenziale di giustizia sociale e per governare in modo equo i cambiamenti in atto, generando coesione e crescita».