Cesena, in missione in Libano nel ‘76 al fianco dei civili e dei palestinesi: la “flotilla” ante litteram di due cesenati

Ottobre 1976. L’associazione di Perugia “Medicina Democratica”, invia una equipe di volontari composta da tre medici, due infermieri, due traduttori e un volontario, per aiutare la popolazione durante la guerra civile in Libano. Tra loro compaiono anche i cesenati Derno Scaioli e Letizia Bagnoli. Quel viaggio verso il porto di Tiro, rivisto a distanza di anni, ha diverse analogie con la “Sumud Flotilla” dei giorni nostri: il sentimento civico, l’intercettamento israeliano in acque internazionali, la popolazione palestinese protagonista. Le vicende degli ultimi mesi in Medio Oriente hanno riaperto cicatrici scolpite nell’animo e nella memoria dei due cesenati, che tra l’ottobre e il novembre del 1976, vissero in prima persona gli orrori della guerra civile.