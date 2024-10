Nello scorso fine settimana, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione San Carlo di Cesena hanno: denunciato due automobilisti per guida in stato di ebbrezza – con tassi alcolemici tra 0,71 g/l e 2 g/l – e con ritiro del documento di guida per la successiva sospensione. Denunciato inoltre un uomo per spaccio di sostanze stupefacenti e, tre giovani, segnalati alla Prefettura per uso personale di hashish, con conseguente sequestro di alcuni grammi di sostanza stupefacente. Denunciato un uomo per porto abusivo in luogo pubblico di strumenti atti ad offendere – sequestrata una tronchese in metallo di circa 20 cm, senza che ne potesse giustificare il porto in luogo pubblico. Stesso destino per due uomini per soggiorno illegale sul territorio italiano (avviate a loro carico le procedure per l’espulsione) e per un uomo per invasione di un edificio privato.