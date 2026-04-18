“Cesena in Fiore”: una domenica di festa il 26 aprile al parco Fornace Marzocchi

A Cesena una giornata di festa e convivialità, nel segno della primavera e della rinascita della città. Domenica 26 aprile, negli spazi verdi del parco Fornace Marzocchi, torna ‘Cesena in Fiore’, l’iniziativa promossa da ‘Incanto’ con il patrocinio del Comune di Cesena e realizzata in collaborazione con diverse realtà del territorio. Dopo il successo della scorsa edizione, la manifestazione rinnova la proposta di una giornata all’aria aperta pensata per tutta la comunità, tra gastronomia, musica, fiori e artigianato. Un’occasione semplice e autentica, a ingresso gratuito, per vivere il parco, incontrarsi e condividere momenti di qualità, valorizzando al tempo stesso le energie e le eccellenze locali.

“Cesena in Fiore – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – è l’iniziativa che accompagna la nostra città verso la primavera ed assume un valore centrale anche grazie al grande impegno di Roberta Basile e di tutto lo staff di ‘Incanto’ che fanno vivere il parco Fornace Marzocchi attraverso una proposta quotidiana di qualità che si sviluppa di volta in volta attraverso iniziative di intrattenimento ed eventi solidali. Dopo il grande successo ottenuto in centro dal Fritz Collective Fest, ci prepariamo a vivere questa festa che si terrà in una cornice naturale bella, per tutti, all’indomani della festa della Liberazione. Eventi come questo rappresentano anche un tassello fondamentale di una visione più ampia: ripensare e far vivere in modo nuovo i nostri spazi pubblici, dalle strade ai parchi, trasformandoli in luoghi di incontro, relazione e comunità. Restituire questi spazi ai giovani, alle famiglie e agli anziani significa rafforzare il senso di appartenenza e costruire una città più viva, inclusiva e partecipata. È una direzione chiara, che vogliamo continuare a perseguire con determinazione”.

A partire dalle ore 10 il parco e il giardino di ‘Incanto’ si animeranno con espositori e attività: Garden Battistini porterà piante e fiori di stagione, Soul Vintage proporrà una selezione di abbigliamento vintage, mentre artigiani locali presenteranno creazioni handmade tra ceramiche, tessuti e candele. Presente anche Miele Brusi, con le sue produzioni.

Per tutta la giornata saranno attivi gli stand gastronomici di Incanto, affiancati dalla roulotte de Il Gelatino. Non mancherà una selezione di vini del territorio, disponibile al calice, per accompagnare al meglio l’esperienza. La musica sarà protagonista della giornata: al mattino con il dj set di Maurizio Nari e con il format Incanto Sunday Groove, in collaborazione con Radio Centrale; al pomeriggio, dalle ore 17:30, con il live dei Caracolens.