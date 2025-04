“Cesena in fiore”: un week-end di festa al Parco Fornace Marzocchi

Se nell’inno alla Romagna Secondo Casadei racconta di una “Romagna in fiore...”, Cesena, posta al centro della Terra del Sorriso, non poteva di certo esimersi dall’omaggiare la primavera. Così dal 3 al 4 maggio il chiosco Incanto, in collaborazione con La Cantina di Cesena e il patrocinio del Comune, promuove al parco Fornace Marzocchi l’evento primaverile “Cesena in Fiore”. Due giorni di festa aperti a tutta la cittadinanza per vivere un fine settimana di convivialità e celebrare le eccellenze del territorio. Si parte sabato 3 maggio alle 17 con “Food by Incanto”, alle 18 il concerto dei Caracoles live band.