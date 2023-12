Cesena, in cucina con la cuoca-blogger: la scuola di San Vittore unisce alunni e genitori in un originale laboratorio

Giornata speciale lunedì scorso per l’elementare di San Vittore: gli insegnanti, i 122 alunni e i genitori hanno incontrato la cooking blogger “Elisa Cuore Cucina e Chiacchiere” per una giornata dedicata alla preparazione del cibo e alla socialità. Grazie alla disponibilità di Alessia e Mirko, titolari del Ristorante Cerina, e al generoso contributo della Farmacia San Vittore, la scuola ha organizzato un gioioso laboratorio didattico con un aperitivo offerto alle famiglie.

Nel corso della mattinata i bambini hanno cucinato i biscotti natalizi e nel pomeriggio si è svolto un corso di cucina per adulti seguendo quattro ricette natalizie. Le famiglie si sono poi ritrovate per un brindisi finale gustando i piatti realizzati nei laboratori.

L’ iniziativa fa parte di un progetto che vede il personale docente impegnato in una programmazione didattica e metodologica innovativa e aperta sempre di più al territorio e alla realtà che lo circonda.

L’occasione di questa didattica a classi aperte, slegata e non più solo concentrata sulle lezioni frontali, prende spunto dalla imminente inaugurazione della nuova scuola di San Vittore, che accoglierà i bambini lunedì 8 gennaio.

La dirigente Simonetta Ferrari e il gruppo docente ritengono infatti che non basta “cambiare scuola negli edifici e nei muri” ma che un edificio nuovo sia un’opportunità in più per praticare una pedagogia attiva ed esperienziale. Tra le iniziative che da settembre gli insegnanti portano avanti c’è anche la produzione di un docufilm che conterrà, oltre alle riprese dei lavori nel cantiere della nuova scuola, anche alcune interviste a ex alunni ed ex insegnanti. La scuola è l’infrastruttura culturale necessaria e insostituibile per eccellenza, per questo una scuola nuova deve diventare occasione di festa per tutta la città.

Queste le parole della dirigente Simonetta Ferrari: «Con grande impegno stiamo cercando di realizzare una scuola che ribalti i paradigmi canonici “io spiego, tu impari”. Una scuola che si apre al territorio, perché la scuola è in ogni luogo. La forza di questo progetto e di tutti quelli del secondo Circolo didattico sta nel costruire e sviluppare insieme progetti che partono da idee lanciate, come semi di futuro, in un terreno collegiale. In quel campo di scambio e condivisione le idee germinano e si trasformano in processi culturali e didattici. È la costruzione a più mani il valore di ciò che abbiamo vissuto oggi a San Vittore».