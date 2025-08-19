Cesena: in chiesa a San Rocco il funerale di Graziano Pieri

Saranno celebrate questa mattina (18 agosto) alle 9:30 nella chiesa di San Rocco le esequie di Graziano Pieri. L’ex consigliere comunale è morto sabato pomeriggio all’età di 84 anni . Il suo è stato un percorso politico sempre a sinistra: Pieri è stato segretario del Pci della Sezione Togliatti (quella della zona Ippodromo-San Rocco) dal 1973 al 1991, poi passò a Rifondazione Comunista fino al 1998, aderì al Pdci di cui fu consigliere comunale dal 2004 al 2009 subentrando a Maria Grazia Zittignani che venne nominata assessora dall’allora sindaco Giordano Conti. Aderì a Sel dal 2009 al 2017 poi ad Articolo 1 e infine al Pd.

In queste ore lo ricordano con affetto e dolore anche gli attivisti dell’associazione “La Parola”.

«Graziano è stato tra i nostri soci fondatori, nel lontano 1991, e poi sempre presente e attivo alle nostre riunioni, alle nostre discussioni, alle iniziative a cui contribuiva senza risparmiarsi. Una persona pacata ma appassionata, gentile, generosa, capace di arguzia e ragionamenti profondi. È stato con impegno e tenacia uno di quei comunisti italiani che hanno vissuto fino in fondo il senso e la forza di un’esperienza collettiva entusiasmante e così importante per la vita democratica di tutto il nostro Paese. A lui il nostro grazie sincero».