Cesena, in centro le riprese di “Tornando a Est” e rispunta una cabina telefonica - VIDEO GALLERY

Questa mattina hanno debuttato a Cesena le riprese del film “Tornando a Est” Il road movie diretto da Antonio Pisu, sequel di “Est - dittatura last minute”. Dopo le riprese in Bulgaria, da queste ultime ore sono proseguite nel centro storico della città malatestiana. Piazza del Popolo è stata protagonista della prima mattinata e si è riempita di passanti, che incuriositi dalla presenza della troupe e del materiale di registrazione, hanno deciso di fermarsi per osservare gli attori all’opera. Le riprese hanno interessato anche via Boccaquattro, piazza Fabbri, vicolo Cesuola e vicolo Stalle, via Sostegni e via Mura Barriera Ponente. In omaggio alla scenografia dei primi anni 90, in centro in zona Barriera è riapparsa una cabina telefonica. Le riprese continueranno domani in zona Ippodromo.