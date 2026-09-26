Cesena, “In centro al foro”: compleanno con l’esibizione del cuoco Luca Pappagallo

Cesena
  • 26 settembre 2026
Alle 17 prenderà il via l’esibizione culinaria di Luca Pappagallo
Alle 17 prenderà il via l’esibizione culinaria di Luca Pappagallo

Oggi, sabato 26 settembre, a un anno dai lavori di riqualificazione, “In centro al foro” festeggia il suo primo compleanno, in compagnia di Luca Pappagallo.

Il noto cuoco, tra le personalità culinarie più seguite della televisione e del web, si esibirà in uno show-cooking e incontrerà il pubblico per firmare le copie del suo nuovo libro “La magia dei sapori di casa”.

Tutta la giornata è pensata per le famiglie e i bambini. L’intrattenimento comincerà alle 15,30 con lo spettacolo “Non rompetemi le bolle”, di Gloria Coppola. Lucide e iridescenti, grandi e piccole, pronte per definizione a scoppiare, capaci di creare meraviglia in ogni foggia, anche la più sorprendente: il magico mondo delle bolle di sapone andrà in scena danzando tra grandi e piccini. Non mancheranno i giochi in legno di Nonno Banter, il truccabimbi e il carretto dei gelati, che distribuirà gratuitamente ai presenti le proprie dolci preparazioni.

Alle 17 prenderà il via l’esibizione culinaria di Luca Pappagallo, tra i cuochi più amati dal pubblico di internet.

Grossetano, classe 1964, anche se si occupa di cucina a livello professionale da decenni non si considera uno chef, bensì un «cuciniere curioso». È un pioniere della rete, avendo fondato uno dei primi siti dedicati alla cucina in Italia alla fine degli anni Novanta, ma è nel 2019 che fa il grande passo, mettendosi in gioco in prima persona con “Casa Pappagallo”, il canale social diventato uno dei principali punti di riferimento della cucina in Italia, seguito da milioni di follower.

Dal 13 ottobre “Autori in Centro al Foro”

Il programma degli eventi non si ferma. L’appuntamento successivo è segnato per martedì 13 ottobre, con la ripartenza autunnale della rassegna letteraria “Autori in Centro al Foro”, in collaborazione con la Libreria Ubik di Cesena.

Protagonista l’autrice Valeria Parrella con la sua più recente opera “La ragazzina” (Feltrinelli, 2026), finalista al Premio Campiello. Il libro, interamente dedicato alla figura di Giovanna D’Arco, porta in scena una delle figure storiche più incredibili, fiabesche e allo stesso tempo più attuali di sempre e ne fa la protagonista di un grande romanzo civile.

Mercoledì 11 novembre sarà quindi la volta di Giulia Paganelli. La scrittrice, antropologa e storica campana - seguitissima sui social con il profilo “Eva stai zitta” - da oltre quindici anni si occupa di corpi, poteri, narrazioni e non conformità, attraversando temi come streghe, mostri, discriminazione grassofobica e disincarnamento digitale. Il suo nuovo romanzo “Le sussurratrici” (e/o edizioni), in uscita a ottobre 2026, è un viaggio nel rovescio della Storia, alla ricerca di ciò che la memoria collettiva ha scelto di lasciare nell’ombra, attraverso il racconto di cinque generazioni di donne e di una villa sui colli modenesi dove va in scena il mistero di un dono magico che è insieme benedizione e fardello.

Giovedì 17 dicembre chiuderà il programma 2026 degli incontri letterari lo scrittore e giornalista milanese Jonathan Bazzi. Autore di racconti e romanzi - a partire dal brillante esordio “Febbre” del 2019 - Bazzi ha da poco mandato alle stampe “Bestiola” (Mondadori, 2026), dove l’animalità diventa una chiave attraverso cui raccontare la differenza di classe, la neurodivergenza, le ferite narcisistiche e le tante forme possibili di famiglia.

Gli incontri inizieranno tutti alle ore 19. L’ingresso è gratuito.

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