Cesena, “In centro al foro”: compleanno con l’esibizione del cuoco Luca Pappagallo

Oggi, sabato 26 settembre, a un anno dai lavori di riqualificazione, “In centro al foro” festeggia il suo primo compleanno, in compagnia di Luca Pappagallo.

Il noto cuoco, tra le personalità culinarie più seguite della televisione e del web, si esibirà in uno show-cooking e incontrerà il pubblico per firmare le copie del suo nuovo libro “La magia dei sapori di casa”.

Tutta la giornata è pensata per le famiglie e i bambini. L’intrattenimento comincerà alle 15,30 con lo spettacolo “Non rompetemi le bolle”, di Gloria Coppola. Lucide e iridescenti, grandi e piccole, pronte per definizione a scoppiare, capaci di creare meraviglia in ogni foggia, anche la più sorprendente: il magico mondo delle bolle di sapone andrà in scena danzando tra grandi e piccini. Non mancheranno i giochi in legno di Nonno Banter, il truccabimbi e il carretto dei gelati, che distribuirà gratuitamente ai presenti le proprie dolci preparazioni.

Alle 17 prenderà il via l’esibizione culinaria di Luca Pappagallo, tra i cuochi più amati dal pubblico di internet.

Grossetano, classe 1964, anche se si occupa di cucina a livello professionale da decenni non si considera uno chef, bensì un «cuciniere curioso». È un pioniere della rete, avendo fondato uno dei primi siti dedicati alla cucina in Italia alla fine degli anni Novanta, ma è nel 2019 che fa il grande passo, mettendosi in gioco in prima persona con “Casa Pappagallo”, il canale social diventato uno dei principali punti di riferimento della cucina in Italia, seguito da milioni di follower.