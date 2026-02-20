Cesena, in casa aveva tre serre di funghi allucinogeni: 23enne arrestato

Spaccio di funghi allucinogeni nel mirino a Cesena. Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cesena hanno arrestato un 23enne, ritenuto responsabile del reato di “detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”.

L’uomo, controllato alla guida della propria auto, è stato trovato in possesso di tre spinelli parzialmente consumati. La perquisizione, estesa al suo domicilio, ha consentito di rinvenire la somma in contanti di circa 400 euro, materiale idoneo alla coltivazione, pesatura e confezionamento in dosi di varie sostanze stupefacenti, tra cui 25 grammi circa di Mdma in cristalli, 5 grammi circa di kratom in polvere, 40 grammi circa di funghi allucinogeni, 50 grammi circa di THC liquido, 70 grammi circa di hashish e tre miniserre con la coltivazione in atto di funghi allucinogeni. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale.

Accompagnato successivamente in caserma per svolgere le formalità di rito, il giovane è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, collocato presso il proprio domicilio, in attesa della convalida. Nel corso dell’udienza, tenutasi la mattina successiva, il giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto e disposto - a carico dell’arrestato - la misura cautelare dell’obbligo di dimora presso il comune di residenza con contestuale permanenza domiciliare nelle ore serali e notturne.