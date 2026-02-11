“Cesena in Bolla” ha fatto il pieno in Fiera

Brindisi, incontri, affari e tanta voglia di raccontarsi: il 9 e 10 febbraio con “Cesena in Bolla Taste&Wine Festival” i padiglioni fieristici di Pievesestina si sono trasformati nella vetrina del vino nazionale dedicata agli addetti ai lavori del settore Horeca. Grande affluenza quest’anno, insieme alle bollicine, delle cantine romagnole (oltre 40 su un totale di 150 operatori) decise a confrontarsi con i tanti operatori della ristorazione arrivati dalla Riviera e dalle regioni limitrofe che, nonostante il momento non felice per i consumi del vino, hanno affollato i padiglioni di Cesena Fiera.

A fare il punto è Ivan Tesei, anima dell’evento e titolare di Taste Production: “Più che di numeri parlerei di cultura. La Romagna sta crescendo e gli operatori del vino sono sempre più preparati e consapevoli. In un momento non semplice per i consumi – prosegue Tesei - il settore risponde puntando su qualità e identità. Forte la sinergia tra produttori, sponsor e realtà della costa romagnola, con una partecipazione che rimane massiccia”.