Cesena, in arrivo 560mila euro dalla Regione per valorizzare gli hub urbani

Centro storico, piazza Partigiani nel quartiere Cervese Sud e piazza Anna Magnani all’Oltresavio. Sono le zone della città su cui verranno investiti i 560mila euro che il Comune di Cesena ha ricevuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la valorizzazione degli Hub urbani. L’obiettivo del progetto “Cesena Viva! Gli hub accendono la città: insieme per la valorizzazione economica del territorio” è rafforzare la competitività del commercio di prossimità, migliorare la qualità degli spazi pubblici e promuovere la vitalità economica e sociale dei territori. Le risorse saranno destinate alla realizzazione di interventi di qualificazione degli spazi urbani, azioni di promozione e animazione territoriale e al sostegno delle attività economiche attraverso un nuovo bando comunale rivolto alle imprese che operano all’interno degli Hub urbani.