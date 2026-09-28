Cesena, in 9mila per il concerto in piazza e il Capodanno musicale raddoppierà

Dal “capodanno d’estate” al Capodanno invernale, la serata del concerto di Radio Studio Delta ha regalato tante sorprese. Intanto le 9mila persone che si sono alternate in piazza del Popolo sabato sera, poi l’annuncio di un doppio evento musicale il 31 dicembre (classico) e il 1 gennaio (che rappresenta una novità per Cesena). Una risposta straordinaria di pubblico, un’atmosfera travolgente e il cuore pulsante della città riempito in ogni ordine di posto. Il concerto targato Radio Studio Delta si è confermato un vero e proprio trionfo, trasformandosi in una fantastica festa di fine estate che l’amministrazione comunale ha promosso a pieni voti definendola come il vero “Capodanno dell’estate cesenate”. I dati registrati dai contapersone posizionati agli accessi confermano la portata dell’iniziativa: l’affluenza complessiva nell’arco della serata ha superato quota 9mila presenze, con oltre 5mila persone a colmare contemporaneamente piazza del Popolo nei momenti clou dello spettacolo. Un’affluenza imponente che ha visto arrivare nel centro storico tantissimi residenti ma anche numerosissimi visitatori giunti da fuori città per assistere all’evento.

La soddisfazione

A tracciare un bilancio estremamente positivo è l’assessore allo Sviluppo Economico Lorenzo Plumari, che esprime grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione: «Sì, un’edizione da record. Averla organizzata per la prima volta di sabato, insieme a un’ottima scaletta, ha sicuramente contribuito al successo». L’assessore ha poi ribadito il valore strategico della serata: «Il concerto di Radio Studio Delta ha portato nel cuore della nostra città migliaia di persone, con una piazza veramente piena e festosa durante tutta la serata. Eventi come questo fanno vivere il nostro centro storico, ne rafforzano l’attrattività e generano ricadute positive per le attività commerciali e le strutture ricettive. È un appuntamento che vogliamo assolutamente riproporre anche il prossimo anno».

La novità