Cesena, in 800 col sudario gigante per ricordare i bambini palestinesi uccisi - VIDEO

È partito alle 18 circa da Piazza del Popolo il corteo che trasporta il sudario gigante, che riporta i nomi di 18.457 bambini palestinesi uccisi durante i conflitti a Gaza. Oltre 500 persone si sono riunite in centro per camminare sotto e a fianco del telo, trasportandolo fino ai giardini pubblici. Tra le persone in prima fila, oltre agli organizzatori, delle Cucine Popolari, la poetessa Mariangela Gualtieri e la giornalista e saggista Paola Caridi. Presente anche il sindaco Enzo Lattuca. I canti del coro, la lettura dei nomi delle piccole vittime durante la marcia e gli interventi finali hanno alimentato un’emozione collettiva molto forte, con tante persone con le lacrime agli occhi. Durante l’attraversamento delle vie del centro tanti altri, toccati dalla scena, si sono uniti al corteo, fino a raggiungere il numero di circa 800 partecipanti alla tappa finale ai giardini pubblici accanto al teatro Bonci.