Cesena, imprenditorialità giovanile: il Comune lancia ““Impresa Gen Z”

Incentivare e accelerare l’imprenditorialità giovanile per lo sviluppo di innovazione della Vallata del Savio, estesa dai Comuni montani di Bagno di Romagna e Verghereto fino a Cesena, città capoluogo. È questo lo scopo del progetto “Impresa Gen Z – Azioni innovative per l’imprenditorialità giovanile nella Valle del Savio” candidato dall’Amministrazione comunale di Cesena nell’ambito dell’Avviso pubblico di ANCI “Giovani e Impresa 2” con cui si intende favorire la partecipazione delle giovani generazioni alla vita civile e sociale, promuoverne la cittadinanza attiva come strumento per creare senso di appartenenza alla comunità, contrastando qualunque forma di frammentazione sociale, e per affrontare i problemi e i cambiamenti in un’ottica comunitaria.

“Se parliamo di politiche giovanili – commenta l’assessora delegata Giorgia Macrelli – ci riferiamo a strategie e azioni volte a creare opportunità per supportare lo sviluppo e la piena integrazione dei e delle giovani nella società. Riconoscendoci come agenti del cambiamento, con questa candidatura apriamo le porte all’innovazione e alla creatività giovanile, valorizzandone le diverse inclinazioni e facendo attenzione alle specificità del territorio. Su queste basi, come Ente e in rappresentanza del territorio dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, abbiamo sviluppato il progetto ‘Impresa GEN Z’ con l’obiettivo di implementare un sistema virtuoso di empowerment delle aspirazioni e dei progetti imprenditoriali giovanili, tramite la creazione di due hub diffusi per l’innovazione (a Cesena e Bagno di Romagna) ed un presidio informativo a Verghereto, che offrano spazi di dialogo e co-gestione alla pari tra giovani, attori socio-economici e comunità della Vallata. Attendiamo dunque l’esito della candidatura per poter procedere con le fasi successive”.

L’attività di orientamento dei giovani svolta dai Comuni per essere efficace deve avere uno specifico collegamento con le vocazioni socio-economiche del territorio e con le sue risorse, nonché con le opportunità e gli ostacoli di contesto per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile in quanto generatrice di opportunità di reddito e occupazione per i giovani nonché di nuovi servizi alla comunità locale e ai fruitori del territorio. Per questa specifica ragione, il percorso, che sarà avviato a seguito della eventuale assegnazione del finanziamento, coinvolgerà partner pubblici e privati locali impegnati in ambito scolastico, universitario e imprenditoriale.