Cesena, impianto sportivo di Villachiaviche: via al bando per la concessione

In vista dell’imminente completamento dei lavori, l’Amministrazione comunale di Cesena guarda al futuro e avvia, tramite la Stazione unica appaltante dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, la procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo di Villachiaviche. La concessione, che avrà una durata di 60 mesi, pari a 5 anni, a decorrere dal 1° settembre, riguarda la gestione di una struttura sportiva polivalente, destinata principalmente ad attività, iniziative e manifestazioni di carattere sportivo, a beneficio della comunità locale e delle associazioni del territorio.

L’obiettivo del futuro affidamento all’operatore che sarà valutato idoneo sulla base dei criteri previsti dal bando, è di garantire la qualità della gestione dell’impianto sportivo progettato e realizzato dal Comune con lo scopo di farlo diventare un punto di riferimento per la pratica sportiva e la socialità del quartiere. L’utilizzo dell’impianto infatti dovrà avvenire inoltre nel pieno rispetto dei principi di massima accessibilità. In conformità alla sua destinazione d’uso, gli spazi dovranno essere assegnati secondo il seguente ordine di priorità: attività sportiva relativa a discipline compatibili con la struttura e le caratteristiche dell’impianto, di alto livello e non (allenamenti, competizioni, campionati); eventi, manifestazioni e performance sportive.

Le offerte saranno infatti valutate secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. Gli operatori economici interessati potranno presentare richiesta di chiarimenti entro le ore 13:00 di giovedì 24 luglio 2025, mentre la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per le ore 13 di martedì 5 agosto 2025.

Tutte le informazioni dettagliate sulla procedura, i documenti di gara e le modalità di partecipazione sono disponibili al seguente link.