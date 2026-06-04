Cesena, impianto sportivo di San Vittore e campo da calcetto di Ruffio: via ai bandi per la concessione

Sul sito del Comune di Cesena è stato pubblicato un avviso per la selezione di associazioni e società sportive dilettantistiche cui affidare l’uso e la gestione dell’impianto sportivo di San Vittore e del campo da calcetto di Ruffio, con l’obiettivo di valorizzare le strutture e agevolarne la fruizione da parte della comunità locale. L’iniziativa si inserisce nel percorso pluriennale promosso dall’Amministrazione comunale per la valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dell’impiantistica sportiva cittadina, attraverso il coinvolgimento attivo dell’associazionismo sportivo e degli enti del Terzo settore.

La durata della concessione è stabilita in 7 anni, dal 1° settembre prossimo al 31 agosto 2033. È inoltre prevista la facoltà di rinnovo per un periodo massimo di ulteriori due anni, su richiesta del concessionario e previa valutazione dell’amministrazione comunale.

L’avviso è rivolto ad associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI e/o dal CIP. I soggetti interessati potranno presentare domanda di partecipazione in forma singola e/o in forma associata. L’adesione in forma associata preclude tuttavia la possibilità, per il medesimo soggetto, di partecipare anche in forma singola per lo stesso impianto sportivo, e viceversa. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata del Comune dalle ore 8 di lunedì 8 giugno e resterà aperta fino alle ore 13 di martedì 30 giugno.