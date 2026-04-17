Cesena, impianto fotovoltaico alla nuova autostazione: via alla fase di progettazione

L’Amministrazione comunale di Cesena continua a investire sulla transizione energetica e il raggiungimento della neutralità climatica. Tra le azioni previste dal progetto rientra anche la progettazione e la successiva installazione di un sistema fotovoltaico pubblico sulla nuova pensilina dell’autostazione di Cesena.

Per la realizzazione dell’intervento sono stati stanziati complessivamente 251.500 euro, di cui 225.000 euro destinati ai lavori e alle infrastrutture e 26.500 euro per la progettazione. In relazione alla necessità di sviluppare le attività tecniche, comprensive di progettazione esecutiva, direzione lavori e collaudo, il Comune ha affidato l’incarico alla società in house Energie per la Città. L’incarico comprende la progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, l’assistenza tecnica, la direzione lavori, la contabilità impiantistica, il collaudo tecnico-funzionale e il supporto per le pratiche amministrative presso enti competenti quali il GSE e l’Agenzia delle Dogane.

“Come più volte evidenziato nel corso di questi anni – commenta l’Assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri – l’area della stazione rappresenta un intervento strategico proiettato verso il futuro, un investimento importante che, considerando l’insieme dei servizi presenti e previsti, contribuirà a migliorare la qualità della vita dei cittadini e di chi frequenta quotidianamente la zona. Una delle prime opere già concluse è l’autostazione di viale Europa, un’infrastruttura moderna che richiede tuttavia ulteriori interventi di completamento. Tra questi figura anche il sistema fotovoltaico da installare sulla pensilina. Con questo affidamento diretto procediamo alla stipula del contratto, avviando concretamente una delle azioni chiave del progetto ‘Energy2Act’, seguito principalmente dai Settori Progetti europei e Ambiente, e rafforzando così l’impegno dell’Amministrazione verso uno sviluppo urbano sostenibile e la diffusione delle energie rinnovabili”.