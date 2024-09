Cesena, il Volley Club riparte mettendo in campo 56 squadre per mille ragazze e ragazzi

Il Volley Club Cesena ha presentato ieri mattina la stagione 2024-2025 del settore giovanile, fino all’under 18. Anche quest’anno si conferma una delle società più ampie e proficue d’Italia, con 1.000 tesserati tra ragazzi e ragazze e 56 squadre all’attivo. Saranno 41 gli allenatori, che assumeranno anche la figura di educatori, un valore fondamentale nella politica del club.

La stagione delle giovanili verrà affrontata col sostegno della Bcc Romagnolo, divenuta main partner dopo anni di collaborazione. Il presidente della banca, Roberto Romagnoli, sottolinea: «Essere sulle divise dei ragazzi per noi non è solo una questione d’immagine, ma nasce dalla consapevolezza di appoggiare un movimento sportivo di grande valore per i giovani a livello territoriale. Dedichiamo molte energie in ambito sportivo, e crediamo fortemente in tutte le realtà, anche le più piccole».

«Lo sport fa crescere i ragazzi - afferma Giorgia Macrelli, assessora alle Politiche giovanili - Non devono essere considerati entità a parte della nostra società. In ogni squadra si vive lo spogliatoio, dove esistono anche momenti di litigio, superati solo insieme, cercando le soluzioni migliori. Bcc farà la propria parte, sarà davvero un bel lavoro di squadra».

Il presidente del club, Maurizio Morganti, osserva: «Quella tra Volley Club Cesena e Bcc Romagnolo credo che sia una naturale combinazione. Da tanti anni procediamo insieme e quest’anno sono orgoglioso di essere arrivato all’apice del nostro rapporto. Il fatto di avere una banca così prestigiosa sul nostro territorio è davvero importante e tutto il sostegno economico ricevuto lo investiremo al meglio per i nostri ragazzi. Come società proseguiremo il nostro lavoro fatto finora, basato su un sistema di rete che non si basa solo sull’aspetto del gioco. La crescita e l’educazione dei ragazzi per noi è fondamentale, offrendo anche servizi alle famiglie».

Alla presentazione sono intervenuti anche Pietro Mazzi, direttore tecnico del Volley Club Cesena, e Fausto Poggioli, vicepresidente della Bcc Romagnolo.

«Per lo sviluppo della nuova stagione - racconta il primo - abbiamo ufficializzato una nuova figura all’interno della società, Vittorio Valletta: sarà il referente a cui ragazzi e famiglie potranno rivolgersi per segnalare violenze psicologiche e fisiche. Voglio ringraziare anche gli allenatori, che diventano educatori mediante l’attività sportiva: senza di loro non si concretizzerebbero tutti gli obiettivi in programma».

Poggioli conclude: «Effettuiamo crediti con realtà serie e attente, e il Volley Club Cesena col proprio presidente è una di queste. Siamo tutti d’accordo nel voler investire nello sport per i giovani a livello territoriale. L’allenatore Velasco ci insegna a raggiungere gli obiettivi nel mondo “como è”, e non secondo altre circostanze».