Cesena, il vice sindaco Castorri: “Parcheggi, aumenti contenuti dopo 15 anni, la vera mazzata sono le regole sulle multe volute dal Governo”

Il vice sindaco di Cesena Christian Castorri in una nota è intervenuto sul tema del rincaro delle tariffe dei parcheggi che ha sollevato più di una polemica: “Mi sorprende molto che a Cesena, in questi giorni, parlando di sosta, il dibattito si concentri solo ed esclusivamente sull’incremento delle tariffe a livello comunale, tra i 0,20 centesimi e i 0,50 centesimi a seconda dell’area di sosta di riferimento, sostenendo – così come è stato affermato – che questi aumenti renderanno ancora più complessa la situazione del centro storico creando uno svantaggio alle attività presenti. In città una riformulazione delle tariffe inerenti alla sosta non avveniva dal 2010, decisamente un’altra epoca. La tabella diffusa sugli organi di informazione infatti mostra un paragone tra il 2024 e il 2025 senza condividere l’immutato schema delle tariffe che ha caratterizzato il periodo 2010-2025. Da 15 anni le tariffe della sosta non sono state toccate, mentre i costi di gestione del servizio chiaramente sono aumentati di anno in anno.

Mi sorprende ancora di più che nessuna parola, al contrario, sia stata detta rispetto all’impatto che avranno – anzi che già stanno avendo – sulle tasche dei cittadini le modifiche al testo dell’art. 7 del Codice della Strada, a seguito dell’approvazione del Disegno di legge n.1086/2024, volute dal Governo Meloni e, in particolare, dal Ministro Salvini, che prevedono espressamente che sia in caso di omesso pagamento sia in caso di pagamento parziale della tariffa dovuta per la sosta, la sanzione amministrativa dovrà essere maggiorata di una somma corrispondente alla tariffa non corrisposta, comportando aumenti molto significativi. La multa per mancato pagamento della sosta o per “insufficiente pagamento per la sosta prevista” può, in taluni casi, superare anche i 100 euro.