Cesena, il Vespa club festeggia i 75 anni con un raduno nazionale

Il Vespa club Cesena celebra il 75° dalla sua fondazione con un raduno vespistico nazionale. La manifestazione inizierà nel pomeriggio di sabato 14 giugno nella sede di Via Gramsci 293, alle ore 16 inizieranno le iscrizioni, alle 18 è in programma un aperitivo presso l’Azienda Agricola Biologica Galassi Maria. La serata terminerà con una cena presso il podere Leoni. Domenica 15 i vespisti si ritroveranno in Piazza Almerici (le iscrizioni al raduno si terranno dalle 8 alle 10) contemporaneamente alle colazioni presso il Babbi Caffè. Alle 10,15 partenza per giro turistico, ore 11 sosta aperitivo presso Family Farm Gobbi di Longiano, poi la carovana si sposterà a Cesenatico, arrivo previsto ore 13. I mezzi saranno esposti nella Piazza Spose dei Marinai mentre Gli equipaggi si ritroveranno presso il ristorante Urbano per un pranzo a base di pesce.