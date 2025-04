Il vescovo emerito di Cesena-Sarsina Douglas Regattieri ha reso omaggio a Papa Francesco: “Credo che la sua figura resterà per sempre nel cuore della gente. Ho ricevuto tanto dal suo magistero. i suoi gesti e il suo esempio hanno costituito un punto di riferimento sicuro e stimolante per il mio servizio episcopale. Tutte le volte che l’ho incontrato non ho mai mancato di ringraziarlo per averci donato la sua presenza in quel primo ottobre 2017″.