Cesena, il vescovo e la nuova Caritas a San Bartolo: “Per i poveri ci vogliono luoghi belli e non arrangiati”

Nell’incontro di oggi con la stampa, il vescovo Caiazzo ha descritto in maniera sintetica i prossimi passi che porteranno all’istituzione della nuova sede della Caritas alla parrocchia di San Bartolo a Cesena. “Non sarà solo una mensa. Ci sarà una cucina completa di cui abbiamo già l’arredamento, costato 350mila euro. Ma soprattutto - ha dichiarato citando Padre Pio - sarà bella, perché per i poveri ci vogliono luoghi belli e non arrangiati”.

Il nuovo locale per la refezione delle persone più bisognose sarà attivo tutto il giorno, con somministrazione dei pasti sia all’ora di pranzo che della cena. Inoltre, diventerà un punto di riferimento per tutte le parrocchie della Diocesi, perché lì verrà allestita anche la dispensa ufficiale. Saranno organizzati gli uffici di Curia della Caritas e sarà garantito un servizio docce, lavanderia e rifornimento di abbigliamento. “Si tratta di una parrocchia con molto potenziale ha dichiarato Caiazzo, chiarendo che non ci sono tempi certi, ma è probabile che già tra un anno possa entrare in funzione. “Dipende dai tempi burocratici - ha spiegato il vescovo - dovremo intervenire in maniera pesante sull’immobile. Va riqualificato e abbiamo già una bozza di progetto, ma trattandosi di un lavoro molto imponente non posso sbilanciarmi. Senza dubbio, appena terminato il passaggio in. Diocesi ci impegneremo nella ricerca di ulteriori fondi”.