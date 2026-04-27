Cesena, il trattorino tagliaerba si ribalta nel fosso e lo schiaccia: grave 85enne

Si ribalta con il trattorino tagliaerba e finisce nel fosso sotto il mezzo con cui stava lavorando. Un agricoltore di 85 anni è ricoverato in gravi condizioni al Bufalini di Cesena. L’anziano è stato soccorso dai Vigili del fuoco di Cesena attorno alle 12 di oggi, in via Cicala a Calisese di Cesena, per prestare aiuto. L’uomo è caduto in un fossato, a 3 metri dal bordo del campo, restando bloccato sotto il trattorino. Alcune persone presenti in attesa dell’arrivo dei soccorsi erano riuscite a rimuovere il mezzo agricolo.

I Vigili del fuoco ed il personale sanitario una volta giunti sul posto, scendevano nel fossato e raggiungevano il malcapitato che riferiva traumi agli arti inferiori. Dopo averlo imbarellato, i soccorritori lo portavano in zona sicura e successivamente in ospedale.