Cesena, il tragico incidente di Pioppa: chi era il 25enne scomparso

CESENA

La vita di un 25enne bolognese è stata stroncata, domenica all’alba, da un violento schianto in auto lungo via del Sale, la circonvallazione di Pioppa. Alla guida di una Toyota Corolla, Marco Panigadi stava procedendo in direzione mare-Cesena quando ha perso il controllo, per cause ancora da accertare e che rischiano di restare misteriose, visto che pare che in quel momento (erano le 6 di mattina) non ci fossero testimoni e il punto della tragedia non è coperto da telecamere. Quel che è certo è che è andato a schiantarsi a bordo strada, contro il grosso palo di sostegno di un cartello stradale, più o meno a metà della strada che bypassa la frazione di Pioppa. Sul posto è accorsa l’ambulanza del 118, ma il ragazzo aveva riportato traumi troppo gravi a seguito dell’impatto ed è deceduto durante la corsa verso l’ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso; dai primi riscontri non sono emersi segni che facciano dubitare del fatto che nell’incidente non siano stati coinvolti altri veicoli.

La salma del 25enne è stata messa rapidamente a disposizione dei familiari, non essendo state ritenute necessarie ulteriori verifiche, e sono iniziate le tristi procedure per riportarla nel capoluogo emiliano, per l’ultimo addio. Marco Panigadi era un ragazzo pieno di energia, che aveva grande cura del proprio corpo, appassionato di sport, e in particolare di discipline di lotta, e amante dei tatuaggi.