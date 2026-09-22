Cesena, il tetto agli alunni stranieri nelle classi. L’assessora alla scuola: “Allora mettiamo la soglia del 30% anche nelle aziende o in campagna”

Nel 2010 fu una circolare del Ministero dell’Istruzione a imporre il tetto massimo del 30% del totale in ogni classe. Oggi, stando a quanto annunciato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dal palco di “Fenix”, la festa di “Gioventù Nazionale”, sarebbe pronto a essere licenziato dal Consiglio dei ministri un decreto-legge che andrebbe a rendere strutturale il limite di presenze di stranieri nelle scuole italiane. Iniziativa confermata anche dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, da un altro palco: quello di Pontida, dove, lo scorso fine settimana si è tenuto l’annuale raduno della Lega. Le rilevazioni più recenti circa il numero di stranieri nelle scuole italiane hanno calcolato 930 mila unità complessive (rapporto Ismu), poco meno del 12% del totale. Una percentuale simile a quella a Cesena, ma per l’amministrazione comunale, la proposta del Governo non è opportuna.