Cesena, il test delle sirene di allerta per annunciare l’alluvione VIDEO

In caso di reale pericolo durerà per tre minuti, nel primo test ufficiale è bastato un minuto per attirare l’attenzione della popolazione nelle proprie case. Alle 15.45 di oggi pomeriggio - orario di inizio della esondazione del fiume Savio il 16 maggio 2023 - il sindaco di Cesena Enzo Lattuca ha attivato il nuovo sistema di allerta predisposto lungo il fiume Savio. Un impianto attivabile da remoto dallo smartphone del primo cittadino, dai Pc dell’ufficio comunale della Protezione Civile e da un sistema manuale in caso di assenza di rete. I megafoni sono stati installati sul lampione della rotonda ponte Vecchio e su un altro nei pressi della passerella del Campus universitario, sempre sull’argine destro del fiume.

“Questo segnale - ha spiegato Lattuca - è l’ultimo messaggio che, di fronte a dati certi che indicano livello idrometrici critici del Savio sopra Cesena, avverte la cittadinanza della necessità di allontanarsi dal fiume. Invitandoli a non rimanere nei piani interrati o seminterrati e a spostare eventuali autoveicoli fermi nelle vicinanze del fiume”. Test superato anche per i suoni adibiti a comunicare la fine dell’emergenza: diversi dai primi e intermittenti.