Cesena, il Tar nega la trasformazione di un negozio in sala giochi

Una sala giochi non può essere aperta all’interno di un’area residenziale. E’ quanto ha stabilito, come riporta Agipronews, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione Seconda, che ha respinto la domanda cautelare presentata da una società immobiliare, con cui si richiedeva la sospensione dell’efficacia di una serie di atti con cui il Comune di Cesena e l’Unione dei Comuni Valle del Savio avevano negato il cambio di destinazione d’uso di un immobile da commercio al dettaglio a sala giochi.

Secondo il Tar, il rifiuto dell’autorizzazione da parte degli enti locali si basa su un divieto già in vigore nel Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Cesena, che esclude le sale giochi dalle aree residenziali. I giudici hanno quindi ritenuto che la deliberazione oggetto del ricorso sia “confermativa di tale pregressa scelta discrezionale di governo del territorio” e hanno quindi respinto la domanda cautelare.