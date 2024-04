Cesena, il sindaco saluta il nuovo direttore del Caps

Il nuovo Direttore del Caps di Cesena è Stefano Dodaro, Primo dirigente della Polizia di Stato, subentrato a Bruno Di Rienzo. Per l’occasione, nella mattinata di oggi, Dodaro ha incontrato il Sindaco Enzo Lattuca a palazzo Albornoz rinnovando il proficuo rapporto di collaborazione che intercorre tra i due enti.

“Diamo il benvenuto nella nostra città – commenta il sindaco Enzo Lattuca – al nuovo Direttore Stefano Dodaro augurandogli un buon lavoro nel segno della collaborazione che in questi anni ha contraddistinto le relazioni tra Comune e C.A.P.S. Nel corso dell’incontro odierno mi sono confrontato con il nuovo Direttore in merito alle principali caratteristiche del nostro territorio, con particolare riferimento agli eventi di maggio che hanno danneggiato la struttura di via IV novembre e alla prosecuzione dei lavori di realizzazione della nuova sede. Il C.A.P.S. rappresenta per Cesena un motivo di vanto, oltre che un importante presidio di sicurezza, la cui centralità è stata confermata inoltre da quando è tornato a essere centro di addestramento dei futuri poliziotti del nostro Paese”.