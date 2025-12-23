Cesena, il sindaco Lattuca su Assalto Sonoro: “Era una riunione in luogo pubblico, non sottoposta ad autorizzazione” VIDEO

Il sindaco di Cesena Enzo Lattuca ha risposto alla interrogazione presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale Marco Casali relativa alla manifestazione “Assalto Sonoro – Street Parade” tenutasi sabato scorso nei pressi della zona ippodromo. “Era una riunione in luogo pubblico ai sensi dell’art. 17 della Costituzione e dell’art. 18 del T.u. di Pubblica Sicurezza. Le riunioni in luogo pubblico non sono sottoposte ad alcun procedimento autorizzativo. In capo agli organizzatori verte solo l’obbligo di comunicare lo svolgimento della riunione alla autorità di pubblica sicurezza o al Questore come forma di preavviso”.

Su una presupposta mancata supervisione dei rischi da parte del Comune ha affermato che “non è prevista alcuna competenza comunale nella regolazione dello svolgimento di riunioni in luogo pubblico. Eccetto la messa a disposizione di agenti della Polizia Locale. Non esiste alcun potere di ordinanza di competenza della Giunta. Unica autorità in materia è il Questore che può vietare, differire o determinare modalità di svolgimento delle riunioni in luogo pubblico esclusivamente per “comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”.