Cesena, il sindaco Lattuca nuovo presidente delle province italiane: “Chiariamo subito che non possiamo sostenere alcun taglio ai bilanci” VIDEO

Cesena
  • 13 maggio 2026
Cesena, il sindaco Lattuca nuovo presidente delle province italiane: “Chiariamo subito che non possiamo sostenere alcun taglio ai bilanci” VIDEO

Enzo Lattuca, presidente della Provincia di Forlì-Cesena, è stato eletto presidente dell’Upi (Unione Province Italiane) dall’assemblea all’unanimità. “Sul fronte delle risorse - ha detto Lattuca - chiariamo da subito che non siamo in grado di sostenere alcun taglio ai nostri bilanci, che già ora sono in condizioni critiche. In questi 12 mesi di legislatura vogliamo ottenere risposte importanti per lavorare efficacemente. Inizieremo un confronto con Comuni e Regioni per un documento condiviso per una proposta univoca alle varie forze politiche”.

“A Enzo Lattuca - il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale - vanno le congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro per l’elezione alla presidenza dell’Unione delle Province italiane. Un risultato importante, arrivato all’unanimità, che premia competenza, equilibrio istituzionale e capacità di costruire relazioni tra territori e istituzioni. Una nomina che riconosce il lavoro svolto in questi anni alla guida della Provincia di Forlì-Cesena e della città di Cesena”.

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