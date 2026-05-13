Cesena, il sindaco Lattuca nuovo presidente delle province italiane: “Chiariamo subito che non possiamo sostenere alcun taglio ai bilanci” VIDEO

Enzo Lattuca, presidente della Provincia di Forlì-Cesena, è stato eletto presidente dell’Upi (Unione Province Italiane) dall’assemblea all’unanimità. “Sul fronte delle risorse - ha detto Lattuca - chiariamo da subito che non siamo in grado di sostenere alcun taglio ai nostri bilanci, che già ora sono in condizioni critiche. In questi 12 mesi di legislatura vogliamo ottenere risposte importanti per lavorare efficacemente. Inizieremo un confronto con Comuni e Regioni per un documento condiviso per una proposta univoca alle varie forze politiche”.