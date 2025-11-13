Cesena, il sindaco Lattuca: “La sicurezza è una responsabilità nazionale, non faremo più il parafulmine del Governo”

Su diritto all’abitare e sicurezza urbana i sindaci d’Italia fanno fronte comune, come emerso dalla giornata inaugurale di ieri dell’assemblea nazionale dell’Anci in corso a Bologna. Come conferma il primo cittadino di Cesena, Enzo Lattuca, da un lato è “urgente” varare un piano casa nazionale capace di affrontare in modo strutturale l’emergenza abitativa.
Si tratta, precisa Lattuca, di un impegno già annunciato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lo scorso agosto in occasione del Meeting di Rimini. Ma a oggi non se ne riscontrano tracce, nemmeno in Finanziaria, fa notare. Intanto, sottolinea Lattuca, i Comuni si trovano a dover fronteggiare “da soli” e con strumenti “insufficienti” un problema che li investe direttamente. “Senza un coordinamento nazionale e risorse adeguate, la possibilità di garantire il diritto alla casa e di rispondere ai nuovi bisogni sociali rimane un obiettivo irraggiungibile”, non ha dubbi il sindaco di Cesena.