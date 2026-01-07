Cesena, il sindaco Lattuca: “Il piano neve ha funzionato grazie alla collaborazione dei cittadini”

A seguito delle precipitazioni nevose che, dalla notte tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio, hanno interessato anche il territorio comunale di Cesena, non si registrano particolari criticità alla viabilità o ai servizi. Nelle ultime 12 ore, infatti, non sono stati segnalati incidenti stradali. La situazione è complessivamente sotto controllo e le strade risultano percorribili, pur rimanendo alta l’attenzione.

Si rinnova, a questo proposito, l’invito a prestare la massima attenzione su marciapiedi e piste ciclabili, poiché il sensibile calo delle temperature, a partire dal tardo pomeriggio, potrà favorire la formazione di ghiaccio. Le attività di monitoraggio e prevenzione proseguiranno anche nelle prossime ore, con il supporto della Protezione Civile comunale, già impegnata nello spargimento di sale su strade e marciapiedi in vista dell’ulteriore abbassamento termico previsto per la prossima notte.

Tra gli interventi effettuati si segnalano le rimozioni di alberature e rami, rispettivamente in via San Tomaso e in via Garampa. In particolare, per quanto riguarda via Garampa, la pattuglia infortunistica della Polizia Locale è intervenuta in supporto al personale dei Vigili del Fuoco. Giunti sul posto, gli operatori hanno accertato la presenza di un albero caduto sui tralicci dell’energia elettrica all’altezza del civico 1780. A seguito dell’accaduto, è stata prontamente informata la Centrale Operativa, che ha provveduto ad allertare gli uffici competenti per la chiusura della strada in entrambi i sensi di marcia. La pattuglia della Polizia locale ha quindi messo in sicurezza l’area, delimitando la zona interessata e interdicendo la viabilità all’inizio di via Garampa. Il pronto intervento di Enel è attualmente impegnato nelle operazioni di messa in sicurezza dei cavi elettrici interessati dalla caduta dell’albero.

“Eventi naturali di questo tipo – commenta il sindaco Enzo Lattuca – non creano grandi disagi solo quando i cittadini si comportano in modo responsabile e la rete tecnico/logistica si attiva tempestivamente al fine di garantire la viabilità e gli spostamenti necessari. Tutto questo, nel corso delle ultime ore, è avvenuto a Cesena. Esprimiamo infatti un sentito ringraziamento a tutti i dipendenti comunali e ai collaboratori esterni che hanno operato in maniera incessante durante la giornata e la serata festiva di ieri e tuttora impegnati sulle nostre strade. La dimostrazione dell’ottima riuscita delle attività svolte – prosegue il sindaco – è fornita dalla mattinata odierna caratterizzata dalla ripartenza delle lezioni scolastiche in tutte le scuole, compreso palazzo Mazzini Marinelli che da oggi, fino alla conclusione dell’anno scolastico, ospiterà gli studenti della scuola di via Anna Frank. In questo caso infatti, eccetto qualche piccolo ritardo relativo alla partenza delle navette bus su cui viaggiano i ragazzi, non si sono ravvisati disagi di alcun tipo”.

“Rinnoviamo l’invito a prestare massima attenzione lungo i percorsi più piccoli, come marciapiedi e piste ciclabili, poiché l’abbassamento significativo delle temperature, soprattutto nelle ore serali e notturne, potrà favorire la formazione di ghiaccio. Il lavoro di monitoraggio e prevenzione proseguirà nelle prossime ore, anche con il supporto della Protezione Civile comunale, impegnata nello spargimento di sale su strade e marciapiedi in previsione del calo termico atteso nella prossima notte. Si rinnova inoltre l’appello ai cittadini a collaborare, ciascuno per la propria parte, nelle aree antistanti le abitazioni”, conclude il sindaco.