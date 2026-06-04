Cesena, il sindaco Lattuca: “Il nuovo consiglio di Cesena Fiera un equilibrio tra innovazione e continuità”

L’assemblea dei soci di Cesena Fiera ha nominato questa mattina il nuovo Consiglio di amministrazione, composto da nove membri con mandato fino alla primavera del 2029. I componenti nominati sono Patrizio Neri, Alessandra Graziani, Lorenzo Tersi, Paolo Lucchi, Cristian Moretti, Marcello Guidi, Valentina Borghi, Maddalena Zortea e Carlo Costa. Nel corso del suo intervento il sindaco Enzo Lattuca ha evidenziato gli elementi che caratterizzano la nuova fase della società: “Desidero sottolineare la capacità con cui la società ha affrontato una fase di transizione complessa, adattandosi rapidamente a un cambiamento improvviso e significativo. I risultati di questo percorso emergeranno con ancora maggiore evidenza nel bilancio 2026. Cesena Fiera continua a esercitare un ruolo di riferimento nel comparto ortofrutticolo italiano. Grazie alla partnership con IEG (Italian Exhibition Group) e alla scelta strategica di collocare Macfrut 2027 nel mese di aprile, abbiamo l’opportunità di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento in Europa e sui mercati internazionali. Il consolidamento di Macfrut è ormai un processo maturo che negli ultimi mesi ha registrato un’importante accelerazione. Sono convinto che ulteriori segnali positivi arriveranno da scelte di governance adeguate, sia nella composizione del Consiglio di amministrazione sia del Comitato Macfrut, valorizzando competenze e rappresentanze che vanno oltre il nostro territorio e rafforzando la vocazione internazionale della manifestazione”.

Continua Lattuca: “Nel corso degli ultimi otto mesi il Consiglio di amministrazione, rispondendo alle minacce e alle criticità esistenti, è riuscito a consolidare il presente, rafforzando concretamente la proiezione internazionale della manifestazione. Con IEG e con tutti i soci, a partire dalla Camera di Commercio, il confronto è stato particolarmente intenso e costruttivo, molto di più rispetto a quanto fatto negli anni precedenti. Oggi possiamo contare su un dialogo trasparente e leale, che rappresenta un valore aggiunto per costruire e sviluppare il futuro della manifestazione”.

Soffermandosi sulla nuova composizione del CdA, il sindaco ha evidenziato tre aspetti: “La nuova composizione garantisce un equilibrio tra innovazione e continuità, entrambe indispensabili per affrontare le sfide future. Abbiamo inoltre voluto rafforzare la collegialità e la capacità di rappresentare sensibilità ed esperienze differenti. Infine, per la prima volta il Consiglio presenta una presenza femminile significativa. In un settore ricco di professionalità e competenze femminili di alto livello, era importante che questo patrimonio trovasse adeguata rappresentanza anche negli organi di governo della società. Cesena Fiera mantiene un legame profondo con il territorio che l’ha vista nascere e crescere, ma oggi guarda anche oltre i confini della città. Le esperienze e la provenienza dei componenti testimoniano la volontà di accompagnare l’evoluzione di una società fieristica chiamata a confrontarsi con scenari sempre più ampi. Il rafforzamento del rapporto con IEG consentirà di competere con maggiore forza in un mercato globale sempre più complesso. Allo stesso tempo, Cesena Fiera non è soltanto Macfrut. La società svolge un ruolo fondamentale per il territorio attraverso attività che vanno ben oltre la filiera ortofrutticola. Anche grazie ai risultati generati da Macfrut, negli ultimi anni è stato compiuto un significativo salto di qualità”.