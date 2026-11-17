In una nota, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca esprime il proprio sostegno alle ragioni dello sciopero generale nazionale proclamato dalla Cgil per venerdì 20 novembre: “L’aumento del costo della vita, il rincaro dei beni energetici e dei beni di prima necessità, la perdita di potere d’acquisto di salari e pensioni – commenta il sindaco – stanno mettendo in difficoltà un numero crescente di famiglie. A fronte di un’inflazione che continua a pesare sui bilanci domestici, stipendi e pensioni non crescono con la stessa velocità, mentre mancano risposte strutturali capaci di contrastare l’impoverimento e le disuguaglianze. Non possiamo accettare che il peso di questa situazione venga scaricato sui cittadini e sui territori. Il Governo non può continuare a lasciare soli gli enti locali di fronte all’aumento dei costi per il funzionamento e l’erogazione dei servizi pubblici”.

“L’inflazione – prosegue Lattuca – ha determinato una crescita importante delle spese per energia, beni e servizi, materiali e prestazioni necessarie a garantire il funzionamento delle amministrazioni. A fronte di questi maggiori oneri, non sono state previste risorse e compensazioni adeguate. Le conseguenze sono evidenti a tutti: i Comuni si trovano a dover fronteggiare costi crescenti con risorse insufficienti, rischiando di dover scegliere tra un aumento delle tariffe e della pressione fiscale locale oppure una riduzione della quantità e della qualità dei servizi. In entrambi i casi, a pagare il prezzo sono le cittadine e i cittadini, in particolare quelli che hanno maggiormente bisogno del sostegno delle istituzioni. È una condizione che non possiamo considerare inevitabile. I Comuni sono il primo presidio di prossimità e di tutela sociale, ma non possono essere chiamati a compensare, con bilanci sempre più fragili, l’assenza di politiche nazionali adeguate”.

Condivisa inoltre la richiesta di un cambio di priorità nelle scelte economiche e di bilancio: “Servono – argomenta Lattuca – maggiori investimenti nella sanità pubblica, nell’istruzione, nelle politiche sociali, nel diritto alla casa e nella non autosufficienza. Occorrono politiche fiscali più eque, che garantiscano una reale progressività del prelievo e che contrastino seriamente l’evasione fiscale, così come interventi concreti per il recupero del potere d’acquisto di salari e pensioni. Troppi giovani si trovano ancora oggi a fare i conti con precarietà lavorativa, retribuzioni insufficienti, difficoltà nell’accesso alla casa e opportunità di formazione e crescita non adeguate. Garantire il diritto allo studio, un lavoro stabile e dignitoso e prospettive concrete di autonomia non è soltanto una questione economica, ma una responsabilità collettiva e una condizione essenziale per il futuro delle nostre comunità”.

Per tutte queste ragioni il sindaco ritiene importanti le rivendicazioni alla base dello sciopero generale del 20 novembre. “È necessario – conclude – che il Governo apra un confronto reale con le parti sociali e con i territori, superando la logica delle mancette, insufficienti, e assumendo impegni concreti sulle questioni che incidono quotidianamente sulla vita delle persone”.