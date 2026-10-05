Cesena, il sindaco Lattuca e il futuro di Trevi: “Preoccupa la mancanza di dialogo con il territorio”

A Cesena sono settimane importanti per il futuro di un’azienda storica come la Trevi e il sindaco Enzo Lattuca ha preso posizione attraverso una nota: “Rivolgo un appello agli azionisti di oggi e di domani: Trevi è un’azienda importante, un patrimonio per l’imprenditoria di questo territorio e di questo Paese; per questo pretendiamo rassicurazioni e garanzie prima di tutto sul mantenimento dei livelli occupazionali e sulla qualità delle prospettive di sviluppo, mentre ci preoccupa il fatto che sia in corso un rilancio finanziario che non è accompagnato da una interlocuzione, anche con il territorio, su quelle che saranno le sue prospettive. Chiediamo fin da subito ai futuri azionisti di controllo di rapportarsi con le istituzioni locali e con i rappresentanti dei lavoratori, condividendo le strategie che hanno in essere. Vogliamo che quella di Trevi sia un’acquisizione importante dal punto di vista strategico e non, invece, la preda di un’operazione dal carattere più finanziario che industriale”.