Cesena, il sindaco Lattuca e il caso Macfrut: “Un normale avvicendamento”

Il sindaco Enzo Lattuca descrive la volontà di voltare pagina, condivisa con gli altri soci principali di Cesena Fiera, come «un avvicendamento fisiologico di un manager che ha lavorato bene ma nella prossima primavera, all’età di 76 anni, porterà a termine il suo quarto mandato da presidente, per un totale di 12 anni in quel ruolo. Non c’è niente di misterioso e tanto meno di personale. In un ente controllato da istituzioni pubbliche, a differenza delle imprese private, è la regola non superare i due o tre mandati di fila». Il primo cittadino cesenate aggiunge poi che già da almeno 8 mesi Renzo Piraccini era stato informato del fatto che, alla scadenza naturale del suo incarico, dopo il Macfrut 2026 non sarebbe stato confermato. Quanto alle preoccupazioni espresse dallo stesso Piraccini sul fatto che servirebbe più tempo per preparare la sostituzione, osserva che «nel cda di Cesena Fiera ma anche nel tessuto imprenditoriale agroalimentare ci sono grandi capacità, che consentono di pensare anche a un nuovo tipo di governance, basato più su un lavoro in team, invece che una leadership concentrata nelle mani di un unico timoniere».