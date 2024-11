Cesena, il sindaco Lattuca: “Dal Governo pochi fondi, a rischio le aziende del trasporto pubblico locale”

I finanziamenti “insufficienti” nella legge di bilancio per il trasporto pubblico “mettono a rischio il funzionamento delle aziende del trasporto pubblico locale, compromettendo la qualità del servizio”. E così si “colpiscono le amministrazioni locali e i cittadini” e “come al solito il Governo scarica sugli enti e sulle comunità locali le proprie negligenze”. Ad attaccare è il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca che se la prende con l’esecutivo per la “carenza di risorse” destinate dalla legge di bilancio 2025 al fondo nazionale per il trasporto pubblico locale. E “un fatto grave che pagheranno tutti i cittadini, e sul quale il Governo e il ministro Matteo Salvini devono assumersi le proprie responsabilità”.

Per il sindaco di Cesena, poi, la bocciatura di un emendamento in Commissione trasporti, che proponeva di aumentare il fondo a 800 milioni, è “un’ulteriore dimostrazione del totale disinteresse da parte del Governo nei confronti di un settore essenziale per la mobilità dei cittadini”. Come hanno detto le associazioni di categoria, conclude, i 120 milioni di euro previsti dalla legge di bilancio per il 2025 “sono insufficienti, poiché non coprono il deficit accumulato negli anni a causa dei tagli e dei mancati adeguamenti al fondo nazionale, che ha portato a gravi carenze nel servizio, prima tra tutte la mancanza di personale”.