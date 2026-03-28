Cesena, il sindaco Lattuca: “Autovelox in via Calcinaro e in via Ravennate”

A Cesena, dopo l’ultimo tragico incidente sulla via Calcinaro, il sindaco Enzo Lattuca, anche in veste di Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, ha indirizzato una lettera alla presidente del Quartiere Ravennate, Valentina Nompleggio, ribadendo la necessità di intervenire su alcune arterie particolarmente critiche per quanto riguarda il rispetto dei limiti di velocità. È questo il caso delle vie Ravennate e Calcinaro.

“Pur restando in attesa di un intervento da parte del Governo per risolvere la complessa e irrisolta questione legata all’omologazione degli autovelox fissi – commenta il sindaco – ho incaricato gli uffici competenti di approfondire la possibilità di installare dispositivi fissi di rilevamento della velocità lungo due tratti stradali ritenuti particolarmente sensibili: la SP140 ‘Diegaro Sant’Egidio’, nel segmento tra le rotonde della Solidarietà e Martorano (via Calcinaro), e la SP46 (via Ravennate), tra le frazioni di Ronta e San Martino in Fiume. Alla base di questa esplicita richiesta vi è una preoccupazione consolidata: il mancato rispetto dei limiti di velocità lungo queste strade, frequentemente percorse a velocità elevate nonostante la presenza di abitazioni, attraversamenti pedonali e utenti vulnerabili. Una situazione questa che richiede interventi concreti e mirati”.

Il sindaco inoltre invita il Consiglio di Quartiere Ravennate a sostenere e rafforzare ogni iniziativa volta a incrementare la sicurezza sulle strade, anche attraverso azioni di sensibilizzazione e interventi specifici sul territorio.