Cesena, il sindaco Enzo Lattuca in trasferta ad Atene per parlare di democrazia: “Mettere le persone al primo posto”

Il sindaco di Cesena Enzo Lattuca in trasferta ad Atene. Questa mattina il primo cittadino ha partecipato all’evento “Democracy at its roots” (La democrazia alle sue radici), organizzato dal Gruppo PSE al Comitato Europeo delle Regioni (CoR) insieme ai sindaci e autorità locali della famiglia socialista europea, socialisti e progressisti eletti nelle amministrazioni locali e regionali. L’obiettivo è stato lanciare un appello alle istituzioni europee sul futuro Quadro finanziario pluriennale dell’UE, chiedendo un bilancio più ambizioso, equo e vicino ai cittadini.

Lattuca, membro del Comitato Europeo delle Regioni, ha commentato: «Con la Dichiarazione di Atene Comuni, Città e Regioni, che rappresentano il fondamento della partecipazione democratica e dell’efficace attuazione delle politiche, chiedono di rimanere partner fondamentali dell’UE anche in futuro, e non semplici beneficiari delle politiche europee. Come viene infatti chiaramente espresso nel documento che abbiamo sottoscritto – prosegue il sindaco –. Comuni, Regioni e Città non sono semplici meccanismi amministrativi incaricati di attuare decisioni. Sono le istituzioni democratiche più vicine alla vita quotidiana dei cittadini. Sono loro a dover affrontare per i propri cittadini la sfida dell’accessibilità abitativa e dell’aumento dei costi energetici. Sono i comuni, le città e le regioni a garantire che ogni cittadino abbia accesso ai servizi sociali. E sono i comuni, le città e le regioni a essere in prima linea nel sostenere i nostri territori nell’affrontare ondate di calore, alluvioni e incendi. Una democrazia locale e regionale forte è il fondamento di una democrazia europea forte. Le decisioni che incidono sulla vita quotidiana delle persone devono quindi essere elaborate insieme alle comunità che ne saranno interessate».