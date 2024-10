Cesena, il Senior Co-Housing dell’Oltresavio sugli schermi Rai ad “Agorà”

“Vietato stare soli” (per combattere la solitudine). L’esperienza di vita della piccola comunità residente all’interno del Senior Co-Housing di via San Miniato, nel quartiere Oltresavio, è finita sotto i riflettori della trasmissione Rai “Agorà” grazie al giornalista Vincenzo Campitelli che ha trascorso un’intera mattinata con i sei inquilini, persone anziane autosufficienti (quattro uomini e due donne), diventati nel tempo protagonisti di uno dei percorsi di coabitazione solidale più virtuosi d’Italia.

Gestito da Asp Cesena-Valle Savio insieme ai Servizi sociali dell’Unione dei Comuni, il senior co-housing è sorto nel 2019 come primo appartamento protetto a gestione pubblica (Asp) rivolto ad anziani autosufficienti. Il vero successo di questo importante servizio di comunità è certificato dagli inquilini stessi che, raccontandosi ai microfoni di “Agorà”, confessano di essere felici e di sentirsi finalmente considerati.

“Qui – commenta la Responsabile dell’Area Anziani e Adulti con disabilità Claudia Resi – vivono persone che hanno difficoltà dal punto di vista economico e sociale. A ciascuno di loro viene richiesto il pagamento di un affitto, una quota mensile per le spese quotidiane e, a chi ne ha la possibilità, anche l’assistenza domiciliare. Coloro che non possono sostenere le spese richieste invece sono affiancati dal Comune”. Fondamentale in questo senso è la presenza di un’operatrice che si dedica ai sei ospiti per otto ore al giorno. “Esperienze di questo tipo – commenta l’assessora ai Servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo – mettono al centro la persona elevando la qualità della vita di ciascuno. Il senior housing di San Mauro in Valle è rappresentato da sei persone autosufficienti, over 65, che intessono relazioni e godono di una continua assistenza. È il risultato di una bella sinergia creata e rafforzata negli anni da diversi Enti, come il Comune, Asp e l’Ausl della Romagna”.

Il servizio Rai, trasmesso questa mattina, è anche disponibile sul sito al seguente link: https://www.raiplay.it/video/2024/10/Vietato-stare-soli---Agora-14102024-e7c3bdab-1ea7-45dd-ac42-db77794877d0.html.