Cesena, “Il sapore della seduzione”: menù afrodisiaci con Selen da Sangiò e TreBien martedì 26 agosto

Il primo incontro nel lontano 1993. Luce Caponegro in arte Selen è la Reginetta Europea del Porno e Alessandro “Brio” Braschi è il nuovo Re del Cricket Italiano neo vincitore del suo secondo Scudetto Tricolore e primo italiano a vincere la European Cup con il suo Cesena Cricket Club. Per festeggiare questi titoli l’idea di regalare uno spettacolino privato ai suoi giocatori.

Tanta acqua è passata sotto i ponti e pure un po’ di vino, Selen da allora ha partecipato a trasmissioni di cucina, ha dato nome a vini come il SelenGiovese e la Passerina di Selen e in collaborazione con Jessica ha coniato il Gelato di Selen, mentre Brio è passato alla creazione e conduzione di due ristorantini nel centro di Cesena: il Sangiò e TreBien. Dall’incontro con il Gelato di Jessica nasce l’idea di organizzare una serata diversa: menù afrodisiaci di carne e pesce, Brio a far gli onori di casa e Selen a spiegare le proprietà organolettiche degli alimenti. Il risultato è “Il sapore della seduzione”, la cena di martedì alle 20 al Sangiò al TreBien.