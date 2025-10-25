Cesena, il Sangiò festeggia il quinto compleanno domenica 26 ottobre

Cesena
  • 25 ottobre 2025
Un vulcano di idee applicate alla buona cucina come Alessandro Braschi soffia cinque candeline sul “Sangiò” in piazza Amendola a Cesena. “Domenica 26 ottobre festeggiamo 5 anni di “Sangiò”, cinque anni di piatti condivisi, passione e momenti che ci hanno fatto crescere

Vi aspettiamo con torta e brindisi sia a pranzo che a cena con menu alla carta. Dalle 17 aperitivo con il Dj Set di Fabio Comandini e Paolo Tombaccini. Un modo semplice per dire grazie a chi, in questi anni, ha reso il Sangiò quello che è oggi”.

