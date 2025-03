Cesena, il saluto al vescovo uscente Douglas

Una messa solenne alle 18 in cattedrale e al termine un buffet negli spazi di palazzo Ghini, in corso Sozzi, sono i due momenti in cui si articolerà oggi il saluto al vescovo Douglas Regattieri, a cui sta per subentrare l’arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo. Quest’ultimo farà il suo ingresso in Diocesi domenica 16 marzo, visitando alcuni luoghi significativi per la Chiesa cesenate e incontrando poi i cittadini in piazza del Popolo, prima di varcare la soglia della cattedrale. E la sera prima incontrerà i giovani all’Abbazia del Monte.

Nell’attesa, monsignor Douglas Regattieri, che sta guidando la Diocesi di Cesena Sarsina 12 dicembre 2010 e ha rassegnato le dimissioni nelle mani di papa Francesco circa 5 mesi fa, al compimento del 75° anno d’età, come prevede il diritto canonico, presiederà la celebrazione eucaristica odierna e poi si congederà con un evento conviviale.