Cesena. Il Sacro Cuore diventa Cambridge lnternational School

Partono sabato 25 novembre gll Open Day delle Scuole del Sacro Cuore, che da quest’anno propongono, accanto al percorsi curricolari, un percorso In verticale certificato dal 3 al 14 anni di Cambridge lnternational School. Venendo incontro alla crescente richiesta di competenze in lingua inglese che nasce dalle istanze del nostro mondo globalizzato, infatti, si è articolata una proposta che va ad aumentare le ore di lingua inglese e si caratterizza per l’inserimento di alcune discipline insegnate con il metodo anglosassone. Si partirà con una propedeutica di insegnamento globale quotidiano con madrelingua, legato alle attività giornaliere nella Scuola dell’Infanzia, per poi passare alle 6 ore settimanali della Scuola Primaria e alle 7 della Scuola Media. Le discipline insegnate con l’innovativa metodologia anglosassone saranno English as second language, Global Perspectives e Digitai Literacy. In esse sarà favorita una metodologia attiva e collaborativa e, in modo particolare, le Global perspectives favoriranno un approccio interdisciplinare alle tematiche del mondo contemporaneo. Questo importante passaggio sarà supportato da una formazione dei docenti e dei madrelingua fornita direttamente dal Cambridge, che curerà anche gli esami conclusivi di certificazione, La prospettiva di questa innovazione, che non intaccherà l’impianto di base della nostra scuola, volta ad una formazione globale della persona, è quella di arricchire con respiro internazionale e un’apertura di mentalità l’educazione dei ragazzi. Rimarranno attivi come proposta il percorso curricolare della Primaria, in cui verranno potenziati soprattutto i laboratori espressivi ed il percorso curricolare con Spagnolo come seconda lingua nella Scuola Media. In tutto l’istituto poi saranno particolarmente valorizzate le dlscipline STEM (area scientifico-tecnologica) attraverso il percorso di Matematica “attiva” nella Primaria, il potenziamento di Matematica nella Scuola Media con la partecipazione ai concorsi internazionali, la partecipazione al progetto Innova-Mente della Facoltà di Informatica e il progetto Scuola Impresa della Scuola Media, che prevede visite e laboratori nei grandi complessi aziendali della regione. Si ritiene in tal modo di assolvere alla funzione di orientamento che sempre di più si ritiene essenziale nel primo ciclo, da cui i ragazzi dovrebbero uscire con strutturate competenze personali (character skills), frutto di un attento lavoro educativo, rafforzate dalle sicure competenze conoscitive richieste dal mondo di oggi. Per venire incontro alle esigenze famigliari si va poi verso un’offerta di aiuto compiti ed attività extrascuola che nell’Infanzia e nella Primaria permette la permanenza a scuola fino alle 17:30 e si passerà ad un orario articolato su 5 giorni anche per la Scuola Media. Queste le date degli Open day: OPEN DAY DELLA SCUOLA PRIMARIA sabato 25 novembre ore 10:00 OPEN DAY DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA sabato 2 dicembre ore 10:00 OPEN DAY DELLA SCUOLA MEDIA sabato 2 dicembre ore 16:00. Seguirà poi fino a fine gennaio per INFANZIA, PRIMARIA e MEDIA i’OPEN SCHOOL, la possibilità di visitare la scuola su appuntamento. In gennaio vengono proposti altri incontri di presentazione dettagliata del Piano dell’Offerta Formativa da parte degli insegnanti delle future classi iniziali dei diversi ordini: - giovedì 11 gennaio alle 17:30 per la Scuola Media - venerdì 12 gennaio alle 17.30 per la Scuola Primaria • sabato 13 gennaio alle 10:00 per la Scuola dell’Infanzia. Tutti i momenti si svolgeranno in via don Minzonl per Infanzia e Primaria e in Seminario per la Scuola Media.