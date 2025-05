Cesena, il Rotary premia Biguzzi, Lauretano e Baredi

Un tecnico della qualità, un letterato, un’esponente di punta del mondo del volontariato. Sono le tre personalità - Valeriano Biguzzi, Gianfranco Lauretano, Elena Baredi - che il Rotary Club Cesena guidato per l’annata in corso dal presidente Norberto Fantini ha insignito del “Paul Harris Fellow”, la massima onorificenza assegnata dal Rotary Club, in onore del fondatore, Paul Harris. Nello spirito del premio che va a chi si è distinto per il servizio e l’impegno in progetti umanitari, sociali o culturali - sia membri Rotary che persone esterne - i prescelti sono stati indicati al club dalla relativa commissione per il premio composta per l’annata in corso da Francesca Amadori, Barbara Burioli e Francesco Zanotti.

Ad Elena Baredi il Premio Paul Harris è stato attribuito per aver immaginato, ideato e fondato le Cucine popolari di Cesena, un’esperienza di successo che offre un pranzo caldo in un contesto amico a chiunque ne abbia necessità senza chiedere nulla in cambio poiché paga solo chi può. L’esperienza delle Cucine popolari ha saputo raccogliere attorno a sé più di 200 volontari che si alternano in un servizio di grande importanza sociale. Elena ha aggiunto questo suo ennesimo impegno a quello dedicato ai bambini, al teatro e all’insegnamento. È nota anche per la sua presenza attiva nella vita sociale e politica di Cesena. Attualmente ricopre l’incarico di assessore all’istruzione nell’amministrazione guidata dal sindaco Enzo Lattuca.

Per Valeriano Biguzzi il premio evidenzia il suo impegno nell’ambito della qualità dell’agroalimentare. Il suo nome è stato associato negli ultimi anni al ruolo di segretario del vescovo Douglas Regattieri, in realtà Biguzzi ha trascorso la sua vita lavorativa da direttore della qualità nelle aziende Amadori prima e Martini poi. Per la sua attività pionieristica nel settore ha svolto per lunghi anni attività di docenza in materia di controllo di qualità in numerose università italiane e per aziende di elevato standing nazionale. Ha svolto attività formative anche per associazioni di categoria e attraverso pubblicazioni in riviste specializzate. Tanto è intensa la passione per la professione intrapresa che entrambi i figli, Francesco e Tommaso, hanno seguito le su orme.

Gianfranco Lauretano è stato insignito del Paul Harris per la sua attività di alto spessore di poeta, scrittore, direttore e ideatore di riviste culturali. Nota ben oltre i confini nazionali la sua produzione letteraria, Lauretano sa scandagliare le profondità dell’animo umano. Il suo lavoro ha ottenuto diversi riconoscimenti e sono numerose le sue presenze in attività di formazione delle nuove generazioni e in convegni e dibattiti pubblici in materia di poesia e letteratura italiana. Con questa onorificenza il Rotary Cesena riconosce in Lauretano un esponente d’eccellenza nel campo della cultura del nostro territorio