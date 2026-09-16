Cesena, il Rotary inaugura la nuova sede

È stata inaugurata ieri pomeriggio la nuova sede del Rotary club Cesena. I locali si trovano in piazza Aguselli, al civico 22, gli stessi in cui opera la Giostra di Cesena. Per due giorni a settimana, il martedì e il mercoledì, quegli stessi locali saranno condivisi con il Rotary.

Alla cerimonia, cui hanno preso parte una settantina tra soci, consorti e amici del sodalizio cesenate e la presidente del Rotaract Elena Teodorani con diversi rotaractiani, è intervenuto anche il sindaco di Cesena Enzo Lattuca. Il primo cittadino ha ricordato i diversi tagli di nastro compiuti ieri, primo giorno di scuola, una giornata che segna un nuovo inizio per tanti studenti e le loro famiglie, così come avviene anche per il Rotary all’avvio di ogni nuova annata. Lattuca ha detto della stima verso il club e i soci per “l’impegno civico che vi contraddistingue” e ha ricordato “la brillantezza non scontata” del presidente Mauro Ravaglia. “Abbiamo bisogno di luoghi di confronto – ha aggiunto – perché ci servono idee. Mi aspetto un anno effervescente. Questa vostra nuova sede fisica offre l’occasione per ulteriori confronti”.

Dal canto suo, il presidente Ravaglia ha rammentato il service principale dell’annata. Il club si è impegnato a donare due Fiat Panda all’Ausl della Romagna che saranno date in dotazione per l’assistenza infermieristica domiciliare. “Un segno tangibile di vicinanza alle famiglie e al territorio”, ha detto Ravaglia che ha menzionato il bando di concorso, del valore di 6.000 euro, lanciato all’inizio di settembre in favore di quattro associazioni di volontariato impegnate nel Cesenate, per cercare di “trasformare la fragilità in forza”.